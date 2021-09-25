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«Лес ужасов»: грибники Нижегородской области нашли место с десятком жутких кукол в человеческий рост

В Нижегородском районе — в лесу Арзамаса — грибники нашли заброшенный участок, огороженный сеткой, где повсюду висят ростовые куклы и пугала. В середине поляны стоит небольшое строение, обнесенное забором — над запертой дверью написано, что ломать ее не следует. Об этом рассказывают очевидцы «ВКонтакте».

 

Нижегородцы рассказали, что отправились в Арзамасские леса за грибами и наткнулись на это место. По всему периметру поляны расставлены пугающие куклы и пугала. Рядом находится невысокая постройка с надписью на двери: «Не ломать! Здесь ничего нет. Санек».

Пользователи социальной сети выдвигают свои предположения, что бы это могло означать. Некоторые комментаторы считают, что хозяева строения таким образом: отпугивают воров, проводят обряды или развлекаются, стреляя по «мишеням».

«Я думаю это не маньяк и не художник, это просто кто-то решил развлечься. На мой взгляд это просто народное творчество», — прокомментировала основатель платформы для художников HONESTLY и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Майя Ковальски.

 

 

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