«Лес ужасов»: грибники Нижегородской области нашли место с десятком жутких кукол в человеческий рост

Нижегородцы рассказали, что отправились в Арзамасские леса за грибами и наткнулись на это место. По всему периметру поляны расставлены пугающие куклы и пугала. Рядом находится невысокая постройка с надписью на двери: «Не ломать! Здесь ничего нет. Санек».

Пользователи социальной сети выдвигают свои предположения, что бы это могло означать. Некоторые комментаторы считают, что хозяева строения таким образом: отпугивают воров, проводят обряды или развлекаются, стреляя по «мишеням».

«Я думаю это не маньяк и не художник, это просто кто-то решил развлечься. На мой взгляд это просто народное творчество», — прокомментировала основатель платформы для художников HONESTLY и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Майя Ковальски.

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