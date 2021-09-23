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Из-за ремонта Борского моста «Омик» возобновил навигацию

Из-за многокилометровых пробок на Борском мосту жители Бора вынуждены выбирать альтернативные способы перемещения между городами. Так, с 23 сентября «Омик» возобновил свою работу.

 

Как сообщается в группе теплохода «Линда» «Омики» будут отправляться от причала реки Везломы на Бору — в 6:30, 8:30, 10:30, 14:30, 16:30 и 18:30.

От причала № 3 у нижегородского Речного вокзала суда отходят в 7:30, 9:30, 11:30, 15:30, 17:30 и 19:30. В судоходной компании «Ока» сообщили, что сроки окончания навигации пока неизвестны, это будет зависеть от времени ремонта переправы.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году планируют запустить регулярные рейсы от Нижнего Новгорода до Дзержинска на судах на подводных крыльях «Валдай 45Р».

 

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Фото: tvoy-bor.ru

 

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