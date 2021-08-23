Стало известно, когда продолжится благоустройство Окской набережной

По словам министра, сначала на набережной необходимо отремонтировать аварийное берегоукрепление, после чего продолжать работы по благоустройству.

«Сейчас, когда закончим все стройки и подведем итоги, будем формировать план на следующий год», — добавил Олег Беркович.

В следующем году запланировано благоустройство территорий, за которые проголосовали жители, по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас идет разработка проектной документации по каждому общественному пространству.

Отмечается, что обновленный маршрут протянется вдоль берега Оки до метромоста. На участке параллельно улице Советской организуют спуски к воде, балконы и малые архитектурные формы. Напротив Главного ярмарочного дома установят новый пешеходный переход. Кроме того, территория под метромостом превратится в пространство для активного отдыха со скейт-парком, площадкой для паркура, волейбола и стритбола.





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Фото: Среда800