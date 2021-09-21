В Нижнем установят еще четыре заправочные станции для электрокаров

В столице Приволжья уже работает несколько электрозаправочных станций. Так, зарядные комплексы появились в районе центрального входа в парк «Швейцария», около ТЦ «Жар-птица», в аэропорту «Чкалов», в районе НПАП № 2 и в ТЦ «Мега».

Три новые станции откроют в районе площади Маркина на парковке около Речного вокзала, и еще одну — в Автозаводском районе (на площади Киселева).

Отмечается, что в 2022 году в Нижнем Новгороде появится 30 станций, в 2023 году — 70, а в 2024 году — 110.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels