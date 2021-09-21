В Нижнем установят еще четыре заправочные станции для электрокаров

Четыре заправочных комплекса для электрокаров появятся в Нижнем Новгороде до конца года. Об этом сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры.
В столице Приволжья уже работает несколько электрозаправочных станций. Так, зарядные комплексы появились в районе центрального входа в парк «Швейцария», около ТЦ «Жар-птица», в аэропорту «Чкалов», в районе НПАП № 2 и в ТЦ «Мега».
Три новые станции откроют в районе площади Маркина на парковке около Речного вокзала, и еще одну — в Автозаводском районе (на площади Киселева).
Отмечается, что в 2022 году в Нижнем Новгороде появится 30 станций, в 2023 году — 70, а в 2024 году — 110.
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Фото: pexels
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