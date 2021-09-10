У парка «Швейцария» открылся заправочный комплекс для электрокаров

В Нижнем Новгороде на улице Медицинской (возле обновленного парка «Швейцария») установили заправочный комплекс на три электромобиля.
«Думаю, что нижегородцев удерживает от приобретения электрокаров недостаточно развитая инфраструктура. Мы очень активно занимаемся ее развитием и сейчас открываем заправку около парка «Швейцария». Новый комплекс представляет собой хаб, состоящий из трех заправок — одной быстрой и двух медленных», — отметил мэр города Юрий Шалабаев.
Функционал и интерфейс заправочной станции простой, здесь смогут заряжать не только личный, но и общественный электротранспорт. Всего в столице Приволжья определено 89 площадок, которые отвечают необходимым требованиям для создания электрозаправок.
Кроме того, сейчас ведется работа по обновлению подвижного состава общественного электротранспорта, в частности, уже закуплены 11 трамваев.
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Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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