У парка «Швейцария» открылся заправочный комплекс для электрокаров

«Думаю, что нижегородцев удерживает от приобретения электрокаров недостаточно развитая инфраструктура. Мы очень активно занимаемся ее развитием и сейчас открываем заправку около парка «Швейцария». Новый комплекс представляет собой хаб, состоящий из трех заправок — одной быстрой и двух медленных», — отметил мэр города Юрий Шалабаев.

Функционал и интерфейс заправочной станции простой, здесь смогут заряжать не только личный, но и общественный электротранспорт. Всего в столице Приволжья определено 89 площадок, которые отвечают необходимым требованиям для создания электрозаправок.

Кроме того, сейчас ведется работа по обновлению подвижного состава общественного электротранспорта, в частности, уже закуплены 11 трамваев.





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Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода