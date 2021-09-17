В Нижнем Новгороде продлят линии метро в сторону Сенной и Сормова до 2027 года

По словам губернатора области, в этом году планируют заключить контракт на проектирование и продление метро от Горького в направлении площади Сенной. Так, промежуточной станцией станет — «Оперный театр».

Корректировка существующего проекта нижегородской подземки займет около девяти месяцев.

В 2022 году планируется начать работы по проектированию метро в направлении центра Сормова. На разработку проекта потребуется около 12 месяцев.

«В этом году выделены средства, заключено соглашение с Минфином России. Один миллиард рублей этого года уже имеем, оставшиеся средства — на следующие периоды времени», — добавил Глеб Никитин.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство новой станции метро — «Сенная» — в Нижнем Новгороде займет три года.

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Фото: pexels