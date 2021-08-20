В Нижнем Новгороде планируют построить новую станция метро («Сенная») за три года

«Станция метро «Сенная» в верхней части Нижнего Новгорода будет построена за три года» — отметил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопросы в Instagram.

Отмечается, что изначально на строительство станции должно было уйти 5 лет, но региональные власти планируют справиться быстрее. Губернатор добавил, что уже одобрен инфраструктурный кредит для Нижегородской области, который будет направлен в том числе и на строительство метро.

Строительство станции на площади Сенной, по предварительным оценкам, будет стоить около 36,5 миллиардов рублей. Ожидается, что ее ввод в эксплуатацию увеличит пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

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Фото: pexels