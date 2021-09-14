А снег идет: синоптики предупредили о мокром снегопаде к концу рабочей недели в Нижнем

Заметное похолодание и мокрый снег ожидаются в Нижегородской области к концу рабочей недели. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
-
автор фото — Игорь Иванов
По прогнозам синоптиков осадки в виде мокрого снега ожидаются в регионе уже в ближайшие дни. Со вторника температура воздуха начнет опускаться, будет пасмурно, а столбики термометров покажут не выше +11 градусов.
В середине недели будет также пасмурно — температура воздуха не превысит отметку в +7 градусов.
Напомним, ранее сообщалось, что наступившая неделя в Нижнем Новгороде будет пасмурная — ожидается похолодание до +8 градусов и дожди.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Игорь Иванов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.