А снег идет: синоптики предупредили о мокром снегопаде к концу рабочей недели в Нижнем

По прогнозам синоптиков осадки в виде мокрого снега ожидаются в регионе уже в ближайшие дни. Со вторника температура воздуха начнет опускаться, будет пасмурно, а столбики термометров покажут не выше +11 градусов.

В середине недели будет также пасмурно — температура воздуха не превысит отметку в +7 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что наступившая неделя в Нижнем Новгороде будет пасмурная — ожидается похолодание до +8 градусов и дожди.





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Фото: Игорь Иванов