Дожди и похолодание до +8: синоптики рассказали о погоде на эту неделю в Нижнем

В понедельник, 13 сентября, температура воздуха прогреется до +23 градусов, будет солнечно и без осадков. Вечером похолодает до +18, а ночью начнется небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2,9–4,9 метров в секунду.

Во вторник, 14 сентября, будет пасмурно целый день, а дождь закончится только вечером. Утром термометры покажут +14, днем похолодает до +11. Ночью ожидается — +8. Ветер западный будут дуть со скоростью до 5,9 метров в секунду.

В среду, 15 сентября, целый день будет пасмурно и дождливо. Столбики термометров будут держаться на отметке в +8 градусов. К ночи похолодает до +5. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5,5 метров в секунду.

В четверг, 16 сентября, продержится такая же погода — температура воздуха будет в пределах +5 — +9 градусов. В пятницу, 17 сентября, утром термометры покажут +5, днем потеплеет до +10. Ночью снова ожидается температура +5. Ветер с утра будет дуть с запада со скоростью 2,9 метров в секунду.





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