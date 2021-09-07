Нижегородский аэропорт «Чкалов» возобновляет прямые рейсы в Стамбул

Первым рейсом в турецкий город отправился 131 пассажир.

Отмечается, что рейсы запланированы два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Отправление из столицы Приволжья — в 01:50, прибытие в аэропорт Стамбула — в 05:40. Вылеты по воскресеньям будут выполняться в 19:20 с прибытием — в 22:55.

Обратные рейсы также запланированы по четвергам и воскресеньям. Вылет из Стамбула по четвергам — в 7:00, прибытие в Нижний Новгород — в 10:35. В воскресенье вылет из Стамбула — в 13:45, прибытие в столицу Приволжья — в 17:40.

Кроме того, Стамбул может быть транзитным пунктом, откуда можно продолжить поездку в города Турции и другие страны.

По данным сайта Nordwind, время в пути — 3:50 минут, а стоимость билета в одну сторону начинается от 6,9 тысяч рублей.





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Фото: pexels