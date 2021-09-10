На трех улицах Нижнего запустят платные парковки. Они заработают с 20 сентября

С 20 сентября на трех улицах Нижнего Новгорода — Новой, Литвинова и Короленко — запустят еще три платные парковки.
С 20 сентября еще три платные парковки будут запущены в эксплуатацию в столице Приволжья на улицах:
- Новой — от площади Горького до улицы Белинского
- Короленко — от Славянской до Новой и от Белинского до Новой
- Литвинова — от улицы Приокской до улицы Даля
Напомним, сети платных парковок вводится в Нижнем Новгороде поэтапно. Так, в августе платные парковки появились на улицах: Ошарской, Нестерова, Родионова и Добролюбова. Городские власти планируют ввести всю сеть платных парковок в 2022 году. Сейчас решаются вопросы, связанные с выдачей разрешений для местных жителей.
«Размер оплаты за час составляет 60 рублей. Время будут контролировать устройства фотофиксации. Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку заплатить», — добавили в администрации города.
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Фото: pixabay
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