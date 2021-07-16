В Нижнем запустят еще четыре платные парковки

В августе еще четыре платные парковки будут запущены в эксплуатацию в столице Приволжья на улицах:

Ошарская (от улицы Октябрьская до улицы Пискунова)

Нестерова (от улицы Ковалихинской до улицы Ульянова)

Родионова (от дома 111 до дома 23 (в местных расширениях проезжей части)

Добролюбова (от дома 5 до Зеленского съезда)

«Вся сеть платных парковок заработает в 2022 году. Сейчас идет проработка вопросов, связанных с выдачей разрешений для местных жителей. Нужно сделать этот процесс доступным и комфортным. Штрафы в период опытной эксплуатации не взимаются», — добавили в городской мэрии.

Жители домов, расположенных рядом с парковками, смогут приобрести годовой абонемент за три тысячи рублей.

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Фото: pexels