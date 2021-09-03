Движение транспорта по Верхневолжской набережной ограничат до 1 октября

Для удобства жителей ведомство организует двухстороннее движение по нескольким участкам: по переулку Музейному (от улицы Минина до места производства работ); по улице Пискунова (от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной), и по Верхневолжской набережной (от улицы Пискунова до переулка Музейного).

Объехать закрытые участки можно будет по Казанскому съезду, улице Минина, по местному проезду от улицы Минина до Верхневолжской набережной возле дома №10Б или улице Пискунова.

Кроме того, с 22 сентября на участках с двухсторонним движением запретят остановку и стоянку автомобилей.

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок по городу. Также, автомобилистов просят быть крайне внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.





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