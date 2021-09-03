Канатка между Нижним и Бором не будет работать 4 и 5 сентября

В столице Приволжья канатная дорога, соединяющая Нижний и город Бор, прекратит работу в эти выходные. 4 сентября с 18:30 до 13:00 5 сентября канатка не будет работать. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Временное прекращение работы канатной дороги связано с проведением технических работ.

Напомним, ранее на набережной Гребного канала восстановили судейскую вышку. В выходные там открылись лапшичная «Совок» и сувенирный магазин «Нижний 800».

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