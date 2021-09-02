Обновленная дорога от Александровского сада до Верхневолжской набережной откроется к ноябрю

Уже в ноябре этого года благоустройство Александровского сада на участке между Казанским и Георгиевским съездами и Верхневолжской набережной полностью завершится. Об этом сообщает АНО «Центр 800».
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автор фото — Игорь Иванов
Кроме того, представители «Центра 800» отмечают, что лестница, которая проходит по откосу, откроется уже в сентябре.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем продолжается благоустройство Александровского сада. Оно продлится до конца сентября. Сейчас «Центр 800» прорабатывает программу мероприятий, которые будут проходить в Александровском саду.
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Фото: Игорь Иванов
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