18+
  • Город
  • Город

Обновленная дорога от Александровского сада до Верхневолжской набережной откроется к ноябрю

Уже в ноябре этого года благоустройство Александровского сада на участке между Казанским и Георгиевским съездами и Верхневолжской набережной полностью завершится. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

 

  • автор фото — Игорь Иванов

Кроме того, представители «Центра 800» отмечают, что лестница, которая проходит по откосу, откроется уже в сентябре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем продолжается благоустройство Александровского сада. Оно продлится до конца сентября. Сейчас «Центр 800» прорабатывает программу мероприятий, которые будут проходить в Александровском саду.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Игорь Иванов

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты