Обновленная дорога от Александровского сада до Верхневолжской набережной откроется к ноябрю

Кроме того, представители «Центра 800» отмечают, что лестница, которая проходит по откосу, откроется уже в сентябре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем продолжается благоустройство Александровского сада. Оно продлится до конца сентября. Сейчас «Центр 800» прорабатывает программу мероприятий, которые будут проходить в Александровском саду.





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Фото: Игорь Иванов