В Нижнем продолжается благоустройство Александровского сада. Оно продлится до конца сентября

Работы по обновлению пространства стартовали еще в феврале. В саду восстановили легендарную сцену-ракушку, где 22 августа уже прошел первый концерт.

Отмечается, что на участке, ограниченном Георгиевским съездом, Чкаловской лестницей и Нижневолжской набережной работы уже завершены. Осталось только высадить деревья и устранить замечания. Также, на участке, ограниченном Георгиевским и Казанским съездами и Верхневолжской набережной благоустройство будет вестись еще месяц.

Напомним, ранее сообщалось, Александровский сад преобразят к 800-летию Нижнего Новгорода в рамках программы «Среда 800» за 500 миллионов рублей.





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Фото: Среда800