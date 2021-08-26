В Нижнем продолжается благоустройство Александровского сада. Оно продлится до конца сентября

Благоустройство Александровского сада в Нижнем Новгороде продлится до конца сентября. Об этом сообщает АНО «Центр 800».
Работы по обновлению пространства стартовали еще в феврале. В саду восстановили легендарную сцену-ракушку, где 22 августа уже прошел первый концерт.
Отмечается, что на участке, ограниченном Георгиевским съездом, Чкаловской лестницей и Нижневолжской набережной работы уже завершены. Осталось только высадить деревья и устранить замечания. Также, на участке, ограниченном Георгиевским и Казанским съездами и Верхневолжской набережной благоустройство будет вестись еще месяц.
Напомним, ранее сообщалось, Александровский сад преобразят к 800-летию Нижнего Новгорода в рамках программы «Среда 800» за 500 миллионов рублей.
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Фото: Среда800
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