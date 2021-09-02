По историческому центру Нижнего запустили аудиогид. Чат-бот «Экскурсия в трамвае» расскажет о знаковых местах на пути следования кольцевого маршрута №2

Нижегородцы и гости города смогут узнать расположение туристических объектов на пути следования трамвая № 2 (Черный пруд — площадь Лядова — Черный пруд).

Информация будет представлена в фото- и аудиоформатах. Перейти в чат-бот можно по ссылке или отсканировав QR-код в салоне трамвая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде (с 1 сентября — 17 октября) пройдет масштабный фестиваль от проекта «Городские экспедиции». Экскурсии (по секретным местам, куда обычно нет доступа) будут проходить каждый вечер в будни и каждый час в выходные. Всего около 100 экскурсий за полтора месяца!

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