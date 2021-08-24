Проект «Городские экспедиции» запускает фестиваль free-туров

В Нижнем Новгороде (с 1 сентября — 17 октября) пройдет масштабный фестиваль от проекта «Городские экспедиции». Экскурсии (по секретным местам, куда обычно нет доступа) будут проходить каждый вечер в будни и каждый час в выходные. Всего около 100 экскурсий за полтора месяца!
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автор фото — Никита Духник
«Каждый вечер в будни и каждый час в выходные будут проходить эксклюзивные экскурсии. Места, куда обычно нет доступа; специалисты, которые обычно не проводят экскурсий; лучшие авторские экскурсии от известных нижегородцев», — рассказывают организаторы.
Команда проекта отмечает, что экскурсии будут бесплатные, с фиксированной ценой и в формате фритура — бронирование места за 100 рублей и оплата гиду любой суммой.
Регистрация открывается ровно за неделю до дня проведения экскурсии. Программа фестиваля здесь.
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