Проект «Городские экспедиции» запускает фестиваль free-туров

«Каждый вечер в будни и каждый час в выходные будут проходить эксклюзивные экскурсии. Места, куда обычно нет доступа; специалисты, которые обычно не проводят экскурсий; лучшие авторские экскурсии от известных нижегородцев», — рассказывают организаторы.

Команда проекта отмечает, что экскурсии будут бесплатные, с фиксированной ценой и в формате фритура — бронирование места за 100 рублей и оплата гиду любой суммой.

Регистрация открывается ровно за неделю до дня проведения экскурсии. Программа фестиваля здесь.





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