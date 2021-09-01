На Нижегородской ярмарке сносят исторический забор XX века

Несколько месяцев назад АНО «Центр 800» сообщали о планах снести ограждения. Отмечалось, что от забора оставят только ворота со стороны улицы Советской — их планируют всегда держать открытыми.

Подрядчики приступили к работе. Они должны быть закончены уже в сентябре этого года.

Напомним, ранее на обновленной территории у Нижегородской ярмарки в Нижнем Новгороде установили скульптуру «Строители будущего». Композиция воплощает образ триединства основных ролей в любом проекте — организатор, архитектор и исполнитель.



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