На Нижегородской ярмарке сносят исторический забор XX века

В Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки начался демонтаж исторического забора XX века. Снос вошел в программу благоустройства пространства.
Несколько месяцев назад АНО «Центр 800» сообщали о планах снести ограждения. Отмечалось, что от забора оставят только ворота со стороны улицы Советской — их планируют всегда держать открытыми.
Подрядчики приступили к работе. Они должны быть закончены уже в сентябре этого года.
Напомним, ранее на обновленной территории у Нижегородской ярмарки в Нижнем Новгороде установили скульптуру «Строители будущего». Композиция воплощает образ триединства основных ролей в любом проекте — организатор, архитектор и исполнитель.
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