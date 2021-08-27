Арт-объект «Строители будущего» от художника Дмитрия Аске украсил площадь у Нижегородской ярмарки

Арт-объект создан из нержавеющей стали на металлическом каркасе высотой 5,5 метров. Скульптура олицетворяет актуальный рабочий процесс, где основными инструментами являются гаджеты, с помощью которых и воплощаются идеи.

«Сейчас мы находимся на стадии переосмысления советского наследия в попытках выработать собственный художественный язык и близкие современному человеку ориентиры, паблик-арт становится наиболее актуален» — рассказывает министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

По словам автора, «Строители будущего» — новый символ обновляющегося исторического города, который сумел сохранить свою идентичность.

«Поступило предложение сделать объект для этого пространства, которое сочеталось бы с внешним видом нового здания Ярмарки и с его содержанием, с теми фестивалями и мероприятиями, которые проходят внутри, которые посвящены созиданию и конструктивным изменениям в нашей жизни. Я у вас уже седьмой раз, и сам город мне очень нравится, он отвечает мне взаимностью уже четвертый проект», — добавляет автор работы Дмитрий Аске.





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Фото: Нижний800