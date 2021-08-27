Нижегородцы смогут управлять подсветкой городской телебашни. Она стала одним из арт-объектов фестиваля Intervals

Нижегородская телебашня в центре города станет интерактивной. Инсталляция, установленная на специальной площадке (аллея на пересечении улиц Белинского и Костина напротив телецентра) позволит гостям фестиваля Intervals взаимодействовать с подсветкой телебашни и менять ее одним касанием. Она будет работать во все дни фестиваля с 20:00 до 23:00

«Особенно приятно, что благодаря современным технологиям и творческим решениям нижегородцы и гости нашего города могут становиться не просто зрителями, но и полноправными участниками, создателями световых представлений», — добавил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

INTERVALS 2021 пройдет в Нижнем Новгороде в эти выходные! Уже доступны долгожданное расписание всех событий и обновленная карта фестиваля. В этом году проект представит рекордное количество площадок. А именно — 15! Самой большой станет Нижегородская ярмарка.

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Фото: Игорь Иванов