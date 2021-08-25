Фестиваль медиаискусства INTERVALS пройдет уже в эти выходные

Выставочная программа INTERVALS 2021 станет самой объемной в истории фестиваля, а также — самой масштабной в России: более 15 архитектурных площадок задействуют в историческом центре города. Медиавыставку с уличными и внутренними инсталляциями создадут лучшие мировые и российские медиахудожники.

Уличные инсталляции:

Ярмарка ( Главный ярмарочный дом ) — проекционные инсталляции на фасад

) — проекционные инсталляции на фасад Бывшая фабрика «Маяк» — видеомэппинги на фасад

— видеомэппинги на фасад Метромост — мэппинги на опорах со стороны улицы Черниговской

— мэппинги на опорах со стороны улицы Черниговской Телебашня — интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители

— интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители Кремль (ландшафтный амфитеатр)

(ландшафтный амфитеатр) Ярмарка (Второй павильон) — мэппинги на фасад

Инсталляции внутри зданий:

Ярмарка ( Первый павильон ) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле медиахудожников, которая охватит всю площадь локации

) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле медиахудожников, которая охватит всю площадь локации Гербовый зал Главного ярмарочного дома — спецпроект «Генеративная Галерея» с работами известных медиахудожников со всего мира

Главного ярмарочного дома — спецпроект «Генеративная Галерея» с работами известных медиахудожников со всего мира Бывшая фабрика «Маяк» — пространственная инсталляция

— пространственная инсталляция Речной вокзал — пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic

— пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic Красные казармы (2 этаж) — пространственная инсталляция

(2 этаж) — пространственная инсталляция Красные казармы (3 этаж) — инсталляция, построенная на иллюзиях с помощью зеркал и современных технологий

(3 этаж) — инсталляция, построенная на иллюзиях с помощью зеркал и современных технологий Кинотеатр «Рекорд» — интерактивная инсталляция

— интерактивная инсталляция Филармония — кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров

— кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ — аудиовизуальный перфоманс «7»

Отмечается, что количество присутствующих людей на площадке будут контролировать волонтеры фестиваля. «Мультипасс 800», прививка или ПЦР-тест не являются обязательными условиями посещения.

Подробная программа фестиваля Intervals 2021 здесь.





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Фото: Instagram Intervals