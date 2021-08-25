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Фестиваль медиаискусства INTERVALS пройдет уже в эти выходные

До INTERVALS 2021 осталось меньше недели! И уже доступны долгожданное расписание всех событий и обновленная карта фестиваля. В этом году проект представит рекордное количество площадок. А именно — 15! Самой большой станет Нижегородская ярмарка.


 

Выставочная программа INTERVALS 2021 станет самой объемной в истории фестиваля, а также — самой масштабной в России: более 15 архитектурных площадок задействуют в историческом центре города. Медиавыставку с уличными и внутренними инсталляциями создадут лучшие мировые и российские медиахудожники.

Уличные инсталляции:

  • Ярмарка (Главный ярмарочный дом) — проекционные инсталляции на фасад
  • Бывшая фабрика «Маяк» — видеомэппинги на фасад
  • Метромост — мэппинги на опорах со стороны улицы Черниговской
  • Телебашня — интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители
  • Кремль (ландшафтный амфитеатр)
  • Ярмарка (Второй павильон) — мэппинги на фасад

Инсталляции внутри зданий:

  • Ярмарка (Первый павильон) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле медиахудожников, которая охватит всю площадь локации
  • Гербовый зал Главного ярмарочного дома — спецпроект «Генеративная Галерея» с работами известных медиахудожников со всего мира
  • Бывшая фабрика «Маяк» — пространственная инсталляция
  • Речной вокзал — пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic
  • Красные казармы (2 этаж) — пространственная инсталляция
  • Красные казармы (3 этаж) — инсталляция, построенная на иллюзиях с помощью зеркал и современных технологий
  • Кинотеатр «Рекорд» — интерактивная инсталляция
  • Филармония — кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров
  • Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ — аудиовизуальный перфоманс «7»

Отмечается, что количество присутствующих людей на площадке будут контролировать волонтеры фестиваля. «Мультипасс 800», прививка или ПЦР-тест не являются обязательными условиями посещения.

Подробная программа фестиваля Intervals 2021 здесь.


 

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Фото: Instagram Intervals

 

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