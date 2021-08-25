Фестиваль медиаискусства INTERVALS пройдет уже в эти выходные

До INTERVALS 2021 осталось меньше недели! И уже доступны долгожданное расписание всех событий и обновленная карта фестиваля. В этом году проект представит рекордное количество площадок. А именно — 15! Самой большой станет Нижегородская ярмарка.
Выставочная программа INTERVALS 2021 станет самой объемной в истории фестиваля, а также — самой масштабной в России: более 15 архитектурных площадок задействуют в историческом центре города. Медиавыставку с уличными и внутренними инсталляциями создадут лучшие мировые и российские медиахудожники.
Уличные инсталляции:
- Ярмарка (Главный ярмарочный дом) — проекционные инсталляции на фасад
- Бывшая фабрика «Маяк» — видеомэппинги на фасад
- Метромост — мэппинги на опорах со стороны улицы Черниговской
- Телебашня — интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители
- Кремль (ландшафтный амфитеатр)
- Ярмарка (Второй павильон) — мэппинги на фасад
Инсталляции внутри зданий:
- Ярмарка (Первый павильон) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле медиахудожников, которая охватит всю площадь локации
- Гербовый зал Главного ярмарочного дома — спецпроект «Генеративная Галерея» с работами известных медиахудожников со всего мира
- Бывшая фабрика «Маяк» — пространственная инсталляция
- Речной вокзал — пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic
- Красные казармы (2 этаж) — пространственная инсталляция
- Красные казармы (3 этаж) — инсталляция, построенная на иллюзиях с помощью зеркал и современных технологий
- Кинотеатр «Рекорд» — интерактивная инсталляция
- Филармония — кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров
- Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ — аудиовизуальный перфоманс «7»
Отмечается, что количество присутствующих людей на площадке будут контролировать волонтеры фестиваля. «Мультипасс 800», прививка или ПЦР-тест не являются обязательными условиями посещения.
Подробная программа фестиваля Intervals 2021 здесь.
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Фото: Instagram Intervals
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