В пакгаузах на Стрелке стартовало строительство концертного зала и галереи. Их возведут за 659 миллионов рублей

На территории Стрелки в Нижнем Новгороде началось благоустройство в рамках программы «Среда 800». Стартовало строительство концертного зала на 600 мест и галереи в пакгаузах. Об этом сообщает АНО «Центр 800». Контракт на организацию выставочного пространства за 659 миллионов рублей заключили с московской компанией ООО «Аэроком».
Благоустройство остальной территории Стрелки, которое началось там еще весной, планируют закончить до конца года. Осуществлять проект будет — ООО «Аэроком» совместно с компанией «СпецСтройРеконструкция».
После окончания работ в выставочном пространстве будут проводить форумы, выставки музейных экспонатов и концерты. Отмечается, что часть работ завершится в конце сентября.
Сейчас на территории устанавливают малые архитектурные формы и укладывают второй амфитеатр.
Напомним, ранее сообщалось, что первая часть Стрелки в Нижнем Новгороде откроется к концу августа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Instagram.
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Фото: Нижний800
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