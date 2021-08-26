В пакгаузах на Стрелке стартовало строительство концертного зала и галереи. Их возведут за 659 миллионов рублей

Благоустройство остальной территории Стрелки, которое началось там еще весной, планируют закончить до конца года. Осуществлять проект будет — ООО «Аэроком» совместно с компанией «СпецСтройРеконструкция».

После окончания работ в выставочном пространстве будут проводить форумы, выставки музейных экспонатов и концерты. Отмечается, что часть работ завершится в конце сентября.

Сейчас на территории устанавливают малые архитектурные формы и укладывают второй амфитеатр.

Напомним, ранее сообщалось, что первая часть Стрелки в Нижнем Новгороде откроется к концу августа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Instagram.

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Фото: Нижний800