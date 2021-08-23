В Нижнем Новгороде завершается первая очередь благоустройства Стрелки. Пространство откроют к сентябрю

Глава региона пояснил, что Стрелка будет открываться частями из-за проведения работ на пакгаузах.

«Первая часть откроется для посещения в конце августа. Далее — после завершения работ на пакгаузах. Для нас качество — приоритет. Стрелка — одно из главных мест в Нижнем. Работаем тщательно и делаем все возможное, чтобы открыть это пространство как можно быстрее», — добавил Глеб Никитин.

Напомним, ранее сообщалось, что благоустройство Окской набережной в Нижнем Новгороде продолжится в 2022 году. Работы на участке от Канавинского до метромоста планируется начать после реконструкции берегоукреплений.

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