«Я люблю Нижний Новгород»: на телебашне появится праздничная к 800-летию города

На главной телебашне региона в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода появится праздничная иллюминация. Она будет работать 20, 21 и 22 августа с 20:00.
«Выбирая основной мотив для праздничного видеосценария, мы решили признаться в любви нашему городу. Ведь именно любовь жителей делала его сильнее и красивее во все времена», — отметил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.
Помимо фразы «Я люблю Нижний Новгород» на световом панно телебашни появятся поздравления с юбилеем и светодинамические эффекты.
«Благодаря замене пиксельных светильников, составляющих основу светового панно, архитектурно-художественная подсветка стала функциональнее, надежнее, долговечнее», — добавил Михаил Небольсин.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем запустят масштабный танцевальный флешмоб в честь 800-летия города.
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Фото: архив пресс-служб
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