В Нижнем запустят масштабный танцевальный флешмоб в честь 800-летия города

Танец был придуман Денисом Тагинцевым, чемпионом России, Европы и мира, победителем проекта «Танцы со звездами».

Флешмоб пройдет на восьми площадках празднования и зрительских секторах у главной сцены на Нижне-Волжской набережной.

Сормовский район — стадион «Труд»

Московский район — площадь у ФОКа «Юность»

Канавинский район — парк 1 Мая

Нижегородский район — площадь Минина и Пожарского

Советский район — площадь Советская

Ленинский район — площадь у кинотеатра «Россия»

Приокский район — площадь у кинотеатра «Импульс»

Автозаводский район — площадь Киселева

Возможно, что Нижний Новгород установит новый рекорд «Книги Рекордов России» и «Книги рекордов Гиннесса» как самый массовый танец. Хореографию можно выучить по видео.