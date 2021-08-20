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В Нижнем запустят масштабный танцевальный флешмоб в честь 800-летия города

21 августа (примерно в 21:30) в столице Приволжья на всех площадках празднования 800-летия пройдет массовый флешмоб «Танцуй, Нижний Новгород!». Гости одновременно начнут танцевать под песню L’One — «Никто кроме нас».

 

Танец был придуман Денисом Тагинцевым, чемпионом России, Европы и мира, победителем проекта «Танцы со звездами».

Флешмоб пройдет на восьми площадках празднования и зрительских секторах у главной сцены на Нижне-Волжской набережной.

  • Сормовский район — стадион «Труд»
  • Московский район — площадь у ФОКа «Юность»
  • Канавинский район — парк 1 Мая
  • Нижегородский район — площадь Минина и Пожарского
  • Советский район — площадь Советская
  • Ленинский район — площадь у кинотеатра «Россия»
  • Приокский район — площадь у кинотеатра «Импульс»
  • Автозаводский район — площадь Киселева

Возможно, что Нижний Новгород установит новый рекорд «Книги Рекордов России» и «Книги рекордов Гиннесса» как самый массовый танец. Хореографию можно выучить по видео.

 

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Фото: Центр800

 

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