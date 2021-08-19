В день 800-летнего юбилея по Нижнему пустят бесплатные шаттлы. Автобусы будут возить нижегородцев до главной сцены

21 августа (с 14:00 до 3:00) в день празднования юбилея Нижнего Новгорода по городу будут курсировать бесплатные шаттлы. Автобусы будут возить нижегородцев от площади Горького и Московского вокзала до Нижневолжской набережной, где установлена главная сцена. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Автобусы будут работать по двум маршрутам:
- S1 — с остановками на Черниговской улице и площади Горького (у Дома связи)
- S2 — с остановками на Черниговской улице и на площади Революции напротив ТЦ «Республика»
Отмечается, что из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 800-летию города, работа общественного транспорта будет продлена до 3:00. Изменения коснутся работы: метро, трамваев (маршруты №2-№8, №17, №21), троллейбусов (№№4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 31) и автобусов (№№1, 10, 11, 26, 40, 41, 45, 48, 52, 61, 68, 71).
Напомним, ранее сообщалось, что шоу дронов увидят нижегородцы в небе над Нижним на гала-шоу к юбилею города.
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