В день 800-летнего юбилея по Нижнему пустят бесплатные шаттлы. Автобусы будут возить нижегородцев до главной сцены

21 августа (с 14:00 до 3:00) в день празднования юбилея Нижнего Новгорода по городу будут курсировать бесплатные шаттлы. Автобусы будут возить нижегородцев от площади Горького и Московского вокзала до Нижневолжской набережной, где установлена главная сцена. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.