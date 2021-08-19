Шоу дронов увидят нижегородцы в небе над Нижним на гала-шоу к юбилею города

18 августа в Нижнем Новгороде прошла первая репетиция технического представления гала-шоу в честь юбилея города. Об этом сообщил министр культуры Олег Беркович на личной странице в Instagram.
Вечером 18 августа состоялась репетиция полета над акваторией Волги в районе Нижневолжской набережной. На опубликованной фотографии можно увидеть, что дроны изобразили слияние Оки и Волги на Стрелке.
«А будет еще интересней на генеральной репетиции шоу „Начало нового“ 20 августа 20:21», — добавил Олег Беркович.
Напомним, ранее в Instagram-аккаунте Влада Базаева опубликовано видео масштабной главной сцены для гала-шоу к 800-летию Нижнего с высоты птичьего полета!
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