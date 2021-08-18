В Губернаторском саду Нижегородского кремля создают летний театр

Напомним, ранее в Нижегородском кремле (около 10 корпуса) открыли бронзовый макет — образ города начала XX века с уникальным ландшафтом и памятниками истории и архитектуры. Размер макета — 2,8 на 2,1 метров.

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Фото: сообщество «Городские проекты» «ВКонтакте»