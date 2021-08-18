В Губернаторском саду Нижегородского кремля создают летний театр

В Нижегородском кремле монтируют летний театр. Терраса выполнена из дерева и с нее открывается вид на Красные казармы и Волгу. Об этом сообщают «Городские проекты».
Новое общественное пространство представляет собой террасу. Беседка с перголой скрывает вентиляционную шахту бомбоубежища и выполняет функцию сцены.
По информации сообщества «Городские проект», все покрытия и малые архитектурные формы выполнены из древесины. Кроме основной террасы-сцены, на склоне создали три террасы между лестницами, ведущими к театру.
Напомним, ранее в Нижегородском кремле (около 10 корпуса) открыли бронзовый макет — образ города начала XX века с уникальным ландшафтом и памятниками истории и архитектуры. Размер макета — 2,8 на 2,1 метров.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: сообщество «Городские проекты» «ВКонтакте»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.