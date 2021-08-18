«Бронзовый Нижний»: на территории Нижегородского кремля открылся макет города начала XX века

Идея проекта принадлежит нижегородцу Олегу Вдовину. Над его созданием больше года работала тульский скульптор Марина Логунова, архитектором постамента выступил Евгений Шубин. Авторский коллектив консультировала член Нижегородской гильдии экскурсоводов Елена Черникова.

«На нем изображен Нижегородский кремль и 480 существующих и утраченных исторических зданий в пределах современных улиц Пискунова, Добролюбова, Ильинской и площади Маркина. Работа сделана великолепно! Получился исторически точный и важный городской объект к юбилею Нижнего Новгорода. Уверен, что этот проект станет важным наследием для будущих поколений нижегородцев», — добавил Глеб Никитин.

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Фото: Александр Воложанин (nnews.nnov.ru)