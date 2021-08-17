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Погода в Нижнем установит максимум для августа. Температура на 5-10 градусов превысит норму

В Нижегородской области (до 21 августа) среднесуточная температура воздуха на 5–10 градусов превысит норму. Об этом сообщает начальник отдел метеопрогнозов Верхневолжского УГМС Ольга Мокеева.

 

«В некоторые дни в ряде районов мы достигнем абсолютного температурного максимума для августа. Засуха, почвенная и атмосферная, провоцирует возникновение лесных пожаров в регионе», — добавила Ольга Мокеева.

Сентябрь в Нижегородской области, по оценкам метеорологов, не будет дождливым — осадки в пределах нормы.

Напомним, в Нижегородскую область с 16 до 18 августа придет аномально жаркая погода. Температура воздуха будет держаться на отметке — 30-33 градуса. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

 

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Фото: pexels

 

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