Погода в Нижнем установит максимум для августа. Температура на 5-10 градусов превысит норму

«В некоторые дни в ряде районов мы достигнем абсолютного температурного максимума для августа. Засуха, почвенная и атмосферная, провоцирует возникновение лесных пожаров в регионе», — добавила Ольга Мокеева.

Сентябрь в Нижегородской области, по оценкам метеорологов, не будет дождливым — осадки в пределах нормы.

Напомним, в Нижегородскую область с 16 до 18 августа придет аномально жаркая погода. Температура воздуха будет держаться на отметке — 30-33 градуса. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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Фото: pexels