Синоптики: на этой неделе в Нижний вернется жара — до +33 градусов

По сведениям МЧС, 16 августа в области воздух местами прогреется до 31 градуса, а в период с 17 по 18 августа — до 30-33 градусов.

МЧС призывает жителей в такие дни уменьшить время пребывания на открытом солнце, соблюдать правила поведения на воде и пожарной безопасности. Жизненно важное требование безопасности при таких погодных условиях — не оставлять детей и домашних животных в припаркованных автомобилях.

Также, ведомство рекомендует носить светлую одежду и головные уборы, а для походов или долгих экскурсий выбирать утреннее или вечернее время.

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