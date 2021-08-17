Видео дня: за зданием Речного вокзала готова главная сцена для гала-шоу к 800-летию Нижнего

Главная тема, которой вдохновлялись организаторы – богатая история Нижнего Новгорода и стихия воды. Конструкция погружена в воду на глубину около 4 метров, а в ее установке участвовали 10 водолазов. Вес сценического оборудования — порядка 3 000 тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпион мира по фигурному катанию — Илья Авербух — стал главным режиссером гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram Vlad Bazaev