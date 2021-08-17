Видео дня: за зданием Речного вокзала готова главная сцена для гала-шоу к 800-летию Нижнего

Масштабное гала-шоу к 800-летнему юбилею столицы Приволжья пройдет 21 августа в акватории Волги. У здания бывшего речного вокзала завершены работы по монтажу главной сцены для шоу — «Начало нового». В Instagram-аккаунте Влада Базаева опубликовано видео масштабной конструкции с высоты птичьего полета!
Главная тема, которой вдохновлялись организаторы – богатая история Нижнего Новгорода и стихия воды. Конструкция погружена в воду на глубину около 4 метров, а в ее установке участвовали 10 водолазов. Вес сценического оборудования — порядка 3 000 тонн.
Напомним, ранее сообщалось, что чемпион мира по фигурному катанию — Илья Авербух — стал главным режиссером гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
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Фото: Instagram Vlad Bazaev
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