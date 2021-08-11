В Нижнем Новгороде могут переименовать площадь Лядова

На сайте администрации города нижегородцам предлагается ответить на вопрос: «Какое наименование, по вашему мнению, должна носить площадь Лядова в городе Нижнем Новгороде?». Необходимо выбрать один из трех предложенных вариантов: площадь Лядова, площадь Монастырская или площадь Крестовоздвиженская.

Опрос продлится до 31 августа. Результаты народного голосования учтет городская комиссия при рассмотрении вопроса о возможном переименовании площади. Финальное решение принимет городская Дума.

Напомним, ранее на цокольном этаже ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде открылся пункт вакцинации от коронавируса.

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Фото: babylon.wiki-wiki.ru