В ТЦ «Небо» открылся пункт вакцинации от Covid-19

На цокольном этаже ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде открылся пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают в группе торгового центра в социальных сетях.
Нижегородцы могут пройти первый этап вакцинации препаратом «Спутник V» на цокольном этаже напротив магазина «Перекресток» по будним дням с 15:30 до 17:30 и по субботам с 10:00 до 13:00. Второй этап можно пройти в поликлинике по месту жительства.
Вакцинацию будут проводить медицинские работники ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38».
Предварительная запись не нужна. При себе необходимо иметь — паспорт, медицинский и пенсионных полис.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.