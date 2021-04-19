В ТЦ «Небо» открылся пункт вакцинации от Covid-19

Нижегородцы могут пройти первый этап вакцинации препаратом «Спутник V» на цокольном этаже напротив магазина «Перекресток» по будним дням с 15:30 до 17:30 и по субботам с 10:00 до 13:00. Второй этап можно пройти в поликлинике по месту жительства.

Вакцинацию будут проводить медицинские работники ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38».

Предварительная запись не нужна. При себе необходимо иметь — паспорт, медицинский и пенсионных полис.

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Фото: pexels