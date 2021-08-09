Элджей высмеял «мамашек», пытавшихся запретить его концерт в Нижнем Новгороде

На своем выступлении Элджей посмеялся над родителями нижегородских детей, которые просили отменить его концерт. Исполнитель все же спел для нижегородцев, однако послушать его могли только лица старше 18 лет.
Напомним, что ранее некоторые родители объединились и написали письмо в адрес Глеба Никитина с просьбой отменить выступление хип-хоп исполнителя на фестивале «Столица закатов». Они посчитали, что его песни развращают молодежь, и такие исполнители не должны участвовать в мероприятиях, посвященных 800-летию города.
Несмотря на эту ситуацию, концерт прошел в минувшую субботу, 7 августа. Организатором пришлось поднять возрастное ограничение с 16 до 18 лет. На входе у всех посетителей проверяли паспорт. Тем не менее, на «Столицу закатов» пришло много фанатов Элджея. В палатку за экспресс ПЦР-тестами выстроилась большая очередь. Концерт посетило более 500 человек.
«Вас очень много. Несмотря на то, что мамашки-моралистки пытались нас запретить. Прекрасное промо, спасибо вам», — выкрикнул Элджей со сцены.
Фестиваль завершился красочным салютом от команды из Сочи.
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Фото: Instagram Элджея
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