Элджей высмеял «мамашек», пытавшихся запретить его концерт в Нижнем Новгороде

Напомним, что ранее некоторые родители объединились и написали письмо в адрес Глеба Никитина с просьбой отменить выступление хип-хоп исполнителя на фестивале «Столица закатов». Они посчитали, что его песни развращают молодежь, и такие исполнители не должны участвовать в мероприятиях, посвященных 800-летию города.

Несмотря на эту ситуацию, концерт прошел в минувшую субботу, 7 августа. Организатором пришлось поднять возрастное ограничение с 16 до 18 лет. На входе у всех посетителей проверяли паспорт. Тем не менее, на «Столицу закатов» пришло много фанатов Элджея. В палатку за экспресс ПЦР-тестами выстроилась большая очередь. Концерт посетило более 500 человек.

«Вас очень много. Несмотря на то, что мамашки-моралистки пытались нас запретить. Прекрасное промо, спасибо вам», — выкрикнул Элджей со сцены.

Фестиваль завершился красочным салютом от команды из Сочи.

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Фото: Instagram Элджея