Нижегородские родители требуют отменить выступление Элджея на фестивале «Столица закатов»

Днем 2 августа, в группе «Родительский комитет Нижегородской области» в социальной сети «Вконтакте» было размещено письмо, адресованное Глебу Никитину. Возмущенные родители требуют отменить концерт «скандально-известного исполнителя — рэпера Элджея», так как в его песнях прослеживается пропаганда наркотиков, алкоголя и призывы к насилию.

Как стало известно ранее, 7 августа вход на фестиваль «Столица закатов» будет разрешен только лицам старше 16 лет, а значит дети не смогут попасть на концерт исполнителя. Тем не менее, это ограничение тоже не устроило «Родительский комитет».

«Выставленное организаторами ограничение 16+ вызывает много вопросов и явно не соответствует общему содержанию его песен, как уже упоминалось, наполненных пропагандой наркотиков, сексуальной распущенности и ненормативной лексикой», – говорится в открытом письме.

Кроме того, авторы письма заявляют, что приглашение Элджея в качестве хедлайнера фестиваля портит имидж Никитина как губернатора.

«Уважаемый Глеб Сергеевич, мы просим Вас с пониманием отнестись к нашему требованию, запретить выступление Элджея и быть в ряду тех руководителей регионов, кто это сделал ранее. Мы так же считаем, что приглашение данного исполнителя командой организаторов было следствием необдуманного решения и компрометирует вас, как руководителя региона», – высказались родители.

Организаторы пояснили, что стараются делать программу фестиваля максимально разносторонней. Список исполнителей формируется исходя из предпочтений людей разных возрастов.

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Фото: Instagram Элджея