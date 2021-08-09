В Нижегородской области до 11 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов

Отмечается, что с 8 до 11 августа в большинство районов Нижегородской области придет аномальная жара — до +34 градусов. По информации МЧС, поэтому местами в регионе сохранится пятый, а местами — четвертый класс пожароопасности.

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на территории — Арзамасского района. Еще в 12 частично установится пятый класс: Выкса, Кулебаки, Перевоз, Вадский, Дивеевский, Ардатовский, Арзамасский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский и Шатковский районы.

Напомним, ранее в городе Сарове введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в заповеднике Мордовии, который уже распространился на территорию Нижегородской области.

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Фото: pexels