В Нижегородской области до 11 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов

Пятый (чрезвычайный!) класс пожароопасности лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области до 11 августа. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Отмечается, что с 8 до 11 августа в большинство районов Нижегородской области придет аномальная жара — до +34 градусов. По информации МЧС, поэтому местами в регионе сохранится пятый, а местами — четвертый класс пожароопасности.
Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на территории — Арзамасского района. Еще в 12 частично установится пятый класс: Выкса, Кулебаки, Перевоз, Вадский, Дивеевский, Ардатовский, Арзамасский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский и Шатковский районы.
Напомним, ранее в городе Сарове введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в заповеднике Мордовии, который уже распространился на территорию Нижегородской области.
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Фото: pexels
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