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В Сарове введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В городе Сарове введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в заповеднике Мордовии, который уже распространился на территорию Нижегородской области. Об этом сообщил глава Сарова — Алексей Сафонов — на свой личной странице в Instagram.

 

  • автор фото — Mikhail Pozdyshev

     

Сейчас в Сарове работают личные составы МЧС и Росгвардии, также привлечены аварийные подразделения города и ядерного центра. Кроме того, задействованы пожарные расчеты Арзамаса, Дивеева, Вознесенска, Выксы и Навашина.

«Этот шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара», — добавил Сафонов.

 

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, на сегодняшний день площадь активного горения — 13 гектаров. С огнем борются 255 человек, 60 единиц техники с привлечением авиационных сил.

 

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