В Сарове введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Сейчас в Сарове работают личные составы МЧС и Росгвардии, также привлечены аварийные подразделения города и ядерного центра. Кроме того, задействованы пожарные расчеты Арзамаса, Дивеева, Вознесенска, Выксы и Навашина.

«Этот шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара», — добавил Сафонов.