Нижний Новгород вошел в десятку самых популярных направлений для отдыха в «бархатный сезон»

Отмечается, что стоимость размещения в этот период в столице Приволжья достигнет 1767 рублей, а средний срок пребывания — 6 ночей.

Топ-10 направлений направлений для отдыха в «бархатный сезон»:

Евпатория Сочи Гагра Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Кисловодск Воронеж Нижний Новгород Москва Саратов

Напомним, ранее аналитики сервиса «СберМаркет» назвали самое популярное мороженое в Нижнем Новгороде, подсчитав среднюю долю мороженого в общей массе заказов с декабря 2019 года по май 2021-го.

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