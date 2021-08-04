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Нижний Новгород вошел в десятку самых популярных направлений для отдыха в «бархатный сезон»

Сервис бронирования жилья Tvil.ru опубликовал рейтинг самых популярных направлений для путешествий в «бархатный сезон». Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на сентябрь и октябрь 2021 года.

 

  • автор фото — Влад Базаев

Отмечается, что стоимость размещения в этот период в столице Приволжья достигнет 1767 рублей, а средний срок пребывания — 6 ночей.

Топ-10 направлений направлений для отдыха в «бархатный сезон»:

  1. Евпатория
  2. Сочи
  3. Гагра
  4. Санкт-Петербург
  5. Ростов-на-Дону
  6. Кисловодск
  7. Воронеж
  8. Нижний Новгород
  9. Москва
  10. Саратов

Напомним, ранее аналитики сервиса «СберМаркет» назвали самое популярное мороженое в Нижнем Новгороде, подсчитав среднюю долю мороженого в общей массе заказов с декабря 2019 года по май 2021-го.

 

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