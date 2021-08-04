Нижний Новгород вошел в десятку самых популярных направлений для отдыха в «бархатный сезон»

Сервис бронирования жилья Tvil.ru опубликовал рейтинг самых популярных направлений для путешествий в «бархатный сезон». Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на сентябрь и октябрь 2021 года.
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автор фото — Влад Базаев
Отмечается, что стоимость размещения в этот период в столице Приволжья достигнет 1767 рублей, а средний срок пребывания — 6 ночей.
Топ-10 направлений направлений для отдыха в «бархатный сезон»:
- Евпатория
- Сочи
- Гагра
- Санкт-Петербург
- Ростов-на-Дону
- Кисловодск
- Воронеж
- Нижний Новгород
- Москва
- Саратов
Напомним, ранее аналитики сервиса «СберМаркет» назвали самое популярное мороженое в Нижнем Новгороде, подсчитав среднюю долю мороженого в общей массе заказов с декабря 2019 года по май 2021-го.
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