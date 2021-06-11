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Аналитики назвали любимое мороженое нижегородцев

Аналитики сервиса «СберМаркет» назвали самое популярное мороженое в Нижнем Новгороде, подсчитав среднюю долю мороженого в общей массе заказов с декабря 2019 года по май 2021-го. Лидером рейтинга в столице Приволжья стал — пломбир.

 

Полный рейтинг городов России:

  1. Ростов-на-Дону — рожок
  2. Волгоград — рожок
  3. Нижний Новгород — пломбир
  4. Пермь — эскимо
  5. Екатеринбург —сорбет
  6. Челябинск — сорбет
  7. Санкт-Петербург — сорбет
  8. Новосибирск — эскимо
  9. Тюмень — сорбет
  10. Красноярск — сорбет
  11. Самара — сорбет
  12. Омск — сорбет
  13. Москва — фруктовый лед

Аналитики отмечают, что москвичи оказались единственными, кто чаще всего покупает фруктовый лед, а жители Нижнего Новгорода — пломбир. По спросу лидирует сорбет — год он вырос в шесть раз.

 

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Фото: pexels

 

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