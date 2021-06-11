Аналитики назвали любимое мороженое нижегородцев

Полный рейтинг городов России:

Ростов-на-Дону — рожок Волгоград — рожок Нижний Новгород — пломбир Пермь — эскимо Екатеринбург —сорбет Челябинск — сорбет Санкт-Петербург — сорбет Новосибирск — эскимо Тюмень — сорбет Красноярск — сорбет Самара — сорбет Омск — сорбет Москва — фруктовый лед

Аналитики отмечают, что москвичи оказались единственными, кто чаще всего покупает фруктовый лед, а жители Нижнего Новгорода — пломбир. По спросу лидирует сорбет — год он вырос в шесть раз.

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Фото: pexels