Аналитики назвали любимое мороженое нижегородцев

Аналитики сервиса «СберМаркет» назвали самое популярное мороженое в Нижнем Новгороде, подсчитав среднюю долю мороженого в общей массе заказов с декабря 2019 года по май 2021-го. Лидером рейтинга в столице Приволжья стал — пломбир.
Полный рейтинг городов России:
- Ростов-на-Дону — рожок
- Волгоград — рожок
- Нижний Новгород — пломбир
- Пермь — эскимо
- Екатеринбург —сорбет
- Челябинск — сорбет
- Санкт-Петербург — сорбет
- Новосибирск — эскимо
- Тюмень — сорбет
- Красноярск — сорбет
- Самара — сорбет
- Омск — сорбет
- Москва — фруктовый лед
Аналитики отмечают, что москвичи оказались единственными, кто чаще всего покупает фруктовый лед, а жители Нижнего Новгорода — пломбир. По спросу лидирует сорбет — год он вырос в шесть раз.
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Фото: pexels
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