«Огонь, выйди вон»: новая работа Покраса Лампаса в центре Нижнего Новгорода

Вчера, 25 июля, в Нижнем Новгороде российский художник-каллиграф Покрас Лампас презентовал свою новую работу совместно со студией Dreamlaser в рамках фестиваля «Место». Огненная инсталляция появилась на стенах деревянного дома на улице Короленко.