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«Огонь, выйди вон»: новая работа Покраса Лампаса в центре Нижнего Новгорода

Вчера, 25 июля, в Нижнем Новгороде российский художник-каллиграф Покрас Лампас презентовал свою новую работу совместно со студией Dreamlaser в рамках фестиваля «Место». Огненная инсталляция появилась на стенах деревянного дома на улице Короленко.

 

В воскресенье, 25 июля, прошел аудиовизуальный перфоманс-презентация новой работы Покраса Лампаса, сделанный совместно с командой Dreamlaser. Художник зашифровал послание — «Огонь, выйди вон». Покрас Лампас посвятил работу деревянной архитектуре города и борьбе за ее сохранение.

 

 

 

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