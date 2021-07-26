«Огонь, выйди вон»: новая работа Покраса Лампаса в центре Нижнего Новгорода

Вчера, 25 июля, в Нижнем Новгороде российский художник-каллиграф Покрас Лампас презентовал свою новую работу совместно со студией Dreamlaser в рамках фестиваля «Место». Огненная инсталляция появилась на стенах деревянного дома на улице Короленко.
В воскресенье, 25 июля, прошел аудиовизуальный перфоманс-презентация новой работы Покраса Лампаса, сделанный совместно с командой Dreamlaser. Художник зашифровал послание — «Огонь, выйди вон». Покрас Лампас посвятил работу деревянной архитектуре города и борьбе за ее сохранение.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.