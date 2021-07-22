Главная сцена для гала-шоу 800-летия Нижнего возводится на воде. Это первая подобная сценическая конструкция в России

«Таких сценических конструкций никто в России никогда не возводил. В этом году это будет самая масштабная сцена в России. Все оборудование для монтажа привезут примерно 180 фур», — отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Сценическую конструкцию закончат возводить в начале августа, затем стартует декоративное оформление сцены. Главная тема для вдохновения организаторов – богатая история города и стихия воды.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: центр800