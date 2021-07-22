Главная сцена для гала-шоу 800-летия Нижнего возводится на воде. Это первая подобная сценическая конструкция в России

В Нижнем Новгороде (на слиянии Оки и Волги) у здания бывшего речного вокзала стартовало возведение сцены для гала-шоу 800-летия города — «Начало нового». Конструкция погружена в воду на глубину около 4 метров, а в ее установке участвуют 10 водолазов.
Масштабную конструкцию — шириной более 100 метров и около 30 метров высотой — устанавливают на воде на месте слияния Оки и Волги. Сцена достигнет в ширину 108 метров, в глубину — 52 метра, а в высоту — около 30 метров. Вес сценического оборудования — порядка 3 000 тонн. К работе привлечены 10 водолазов, а всего в работах по монтажу задействовано 200 человек.
«Таких сценических конструкций никто в России никогда не возводил. В этом году это будет самая масштабная сцена в России. Все оборудование для монтажа привезут примерно 180 фур», — отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.
Сценическую конструкцию закончат возводить в начале августа, затем стартует декоративное оформление сцены. Главная тема для вдохновения организаторов – богатая история города и стихия воды.
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Фото: центр800
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