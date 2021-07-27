На Стрелке завершаются работы по установке памятника Александру Невскому

Еще на прошлой неделе (в разобранном виде) памятник доставили в столицу Приволжья. Он был изготовлен в Москве — в мастерской скульптора Андрея Ковальчука. Отмечается, что памятник станет первый конной скульптурой в Нижнем Новгороде. Его высота вместе с постаментом — 13 метров.

Памятник уже установили на постамент — работы продолжаются.

Напомним, ранее Московский скульптор представил макет нижегородского памятника Александру Невскому.

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Фото: социальные сети