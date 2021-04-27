Московский скульптор представил макет нижегородского памятника Александру Невскому

Макет представляет собой шестиметровую скульптуру с восседающим на коне Александром Невским. Высота монумента — 13 метров.

Приемку макета провели 26 апреля с учетом внесенных поправок и пожеланий. Памятник установят в этом году на Стрелке у Александро-Невского кафедрального собора в честь 800-летия со дня рождения князя.

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Фото: архив пресс-служб