Московский скульптор представил макет нижегородского памятника Александру Невскому

Макет памятника Александру Невскому, который установят к юбилею Нижнего Новгорода на Стрелке, изготовили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Макет представляет собой шестиметровую скульптуру с восседающим на коне Александром Невским. Высота монумента — 13 метров.
Приемку макета провели 26 апреля с учетом внесенных поправок и пожеланий. Памятник установят в этом году на Стрелке у Александро-Невского кафедрального собора в честь 800-летия со дня рождения князя.
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Фото: архив пресс-служб
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