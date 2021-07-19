Аэропорт в Нижнем Новгороде увеличил пассажиропоток на 159% за год

Международный аэропорт «Стригино» за первые шесть месяцев 2021 года обслужил около полумиллиона пассажиров. Это на 159% больше по сравнению с уровнем 2020 года и на 8% — с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
За первые шесть месяцев 2021 года услугами «Стригино» воспользовались около 530 тысяч пассажиров. Этот показатель на 159% выше, чем за тот же период 2020 года и на 8% выше, чем в первое полугодие 2019 года.
Отмечается интерес нижегородцев к внутрироссийским направлениям. Так, в период с января по июнь этого года 457 тысяч человек предпочли путешествовать по России.
Самыми популярными направлениями остаются: Москва, Санкт-Петербург и курорты российского юга. Кроме того, нижегородцы выбирают для путешествий: Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самару. Также, к концу июня из Стригино запустили рейсы по 14 международным отправлениям.
Напомним ранее сообщалось, что число авиарейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург вырастет до 4 раз в день.
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Фото: pexels
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