Новый прямой рейс запустили из Нижнего Новгорода в Петербург

Авиакомпания Nordwind (совместно с Pegas Fly) открыла дополнительный рейс из Нижнего Новгорода в Северную столицу. Теперь пассажиры смогут отправиться в Петербург и рано утром — в 7 часов — на воздушных судах Embraer 190 (вместимость до 110 пассажиров).

Стоимость билетов стартует от — 2 761 рублей.

Также, регулярные рейсы в Санкт-Петербург выполняет авиакомпания «Россия» с вылетом из столицы Приволжья в 13:25 и 19:05.

Напомним, с 15 июля прекращаются перелеты по маршруту Нижний Новгород — Египет из-за отсутствия спроса у нижегородцев.

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Фото: социальные сети