Аномальная жара в Нижнем сменится ураганом, ливнем и сильным ветром

Вероятность неблагоприятных погодных явлений будет сохраняться и вечером 14 июля.

Спасатели предупреждает нижегородцев о необходимости соблюдать правила предосторожности — держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных построек.

Напомним, ранее МЧС предупредило нижегородцев об ухудшении погодных условий: на город надвигается аномальная жара, которая продержится до воскресенья.

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Фото: Никита Духник