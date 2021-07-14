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Аномальная жара в Нижнем сменится ураганом, ливнем и сильным ветром

Сегодня, 14 июля, в ближайшие пару часов в область придут грозы, ливни и град. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Синоптики прогнозируют порывы северо-западного ветра до 14 метров в секунду.

 

Вероятность неблагоприятных погодных явлений будет сохраняться и вечером 14 июля.

Спасатели предупреждает нижегородцев о необходимости соблюдать правила предосторожности — держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных построек.

Напомним, ранее МЧС предупредило нижегородцев об ухудшении погодных условий: на город надвигается аномальная жара, которая продержится до воскресенья.

 

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Фото: Никита Духник

 

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