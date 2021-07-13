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МЧС предупреждает об ухудшении погоды: на Нижний надвигается аномальная жара

МЧС предупредило нижегородцев об ухудшении погодных условий: на город надвигается аномальная жара. И продержится она до воскресенья. Готовьтесь к +30 и более!

 

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, с 14 по 18 июля в столице Приволжья ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха днем будет составлять от +30 до +32 градусов.

Похолодание ожидается лишь на следующей недели от +21 до +24 градусов днем.

Из-за погодных условий спасатели рекомендуют жителям региона пить больше воды (даже если не хочется), носить светлую воздухопроницаемую одежду (к примеру, из хлопка) и головные уборы, не оставлять детей и домашних животных в автомобилях.

 

 

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Фото: Никита Духник

 

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