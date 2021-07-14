Общественную приемную Путина сносят в Нижнем Новгороде

Весной этого года городская администрация начала снос павильонов и торговых точек над входами в метро. В рамках борьбы с самостроями уже были снесены павильоны над входом станции — «Парк Культуры».

В июне этого года стартовал снос первых павильонов над входом станции «Двигатель революции», а сейчас демонтируют оставшуюся часть. Известную нижегородцам, как первую в России приемную председателя партии «Единая Россия» — Владимира Путина. Пока неизвестно, что появится на его месте.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Приволжья начали сносить павильон над входом в метро на станции «Двигатель Революции».

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Фото: социальные сети